Онищенко прокомментировал ситуацию с нерабочими днями

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко высказал мнение, что большое количество нерабочих дней вредит экономике и здоровью граждан.

Об этом он заявил в беседе с URA.RU.

«Ощущается очевидный избыток нерабочих дней. Это отнюдь не способствует интенсивному развитию экономики даже в тех отраслях, которые на неё не влияют. Если это произойдёт (праздники сократят — RT), никто ничего не потеряет. Но пока никто об этом не заговаривает — дескать, люди привыкли. Но ко всему можно привыкнуть», — считает Онищенко.

Он уточнил, что в продолжительные новогодние праздники люди употребляют больше алкоголя, что не способствует сохранению здоровья населения страны.

Ранее замдиректора Института психологии РАН доктор психологических наук Наталья Харламенкова в беседе с «Известиями» дала советы, как вернуться к рабочему ритму после праздников.