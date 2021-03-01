В Минэкономразвития оценили сообщение Bloomberg о ценах в России

Минэкономразвития считает спекулятивным сообщение Bloomberg, которое включило Россию в список так называемых горячих точек по ценам на продукты.

В тексте агентство отмечает, что последствия роста цен на продовольствие окажут наибольшее влияние в Бразилии, Нигерии, России, Турции и Индии.

«Подобная аналитика носит спекулятивный характер. Росстат, Минэкономразвития совместно с ФНС ведут оперативный мониторинг цен на продукты, что позволяет своевременно отслеживать колебание и влияние роста мировых цен на внутренние», — говорится в заявлении Минэкономразвития.

В министерстве уточнили, что кабмин сосредоточен на экономических инструментах, которые позволят снизить влияние роста мировых цен на внутренние, а также «на адресных мерах поддержки производителей в регионах».

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на продукты в России.