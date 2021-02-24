Экономист прокомментировал ситуацию с ценами на продукты в России

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал ситуацию с ценами на продукты в России.

«Современный потребитель может сам диктовать свои правила на рынке. Если ретейлеры всё-таки поднимут цены, покупатели могут вообще отказаться от курицы в пользу свинины или говядины. Либо перейти полностью на онлайн-покупки, которые сегодня становятся выгоднее, чем личный визит в супермаркет», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, в настоящее время быстро развиваются сервисы доставки, и они нередко предлагают цены ниже, чем сегмент офлайн.

Как считает Гинько, при таком раскладе товары супермаркетов будут нереализованными, что невыгодно и продавцам, и переработчикам, и поставщикам.

«Придётся снижать цены и заново завоёвывать покупателя», — добавил он.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами.