Экономист прокомментировал ситуацию с ценами на продукты в России
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«Современный потребитель может сам диктовать свои правила на рынке. Если ретейлеры всё-таки поднимут цены, покупатели могут вообще отказаться от курицы в пользу свинины или говядины. Либо перейти полностью на онлайн-покупки, которые сегодня становятся выгоднее, чем личный визит в супермаркет», — заявил он в беседе с Life.ru.
По его словам, в настоящее время быстро развиваются сервисы доставки, и они нередко предлагают цены ниже, чем сегмент офлайн.
Как считает Гинько, при таком раскладе товары супермаркетов будут нереализованными, что невыгодно и продавцам, и переработчикам, и поставщикам.
«Придётся снижать цены и заново завоёвывать покупателя», — добавил он.
Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами.