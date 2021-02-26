Офтальмолог рассказала о возможных последствиях COVID-19 для зрения

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Врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала о возможных последствиях COVID-19 для зрения.
Офтальмолог рассказала о возможных последствиях COVID-19 для зрения
  • Pixabay

В беседе с сайтом «Москва 24» она выразила мнение, что глазная форма коронавирусной инфекции возникает у людей со сниженной иммунной системой.

«У людей с высокой иммунологической активностью лизоцима довольно много в слезе, поэтому тут pH не является определяющим», — сказала Шилова.

Как отметила врач, COVID-19 может привести к ухудшению зрения, но причина не в первичной реакции глаза, а во вторичных изменениях организма при заболевании.

«Ухудшение зрения чаще связано с изменениями на сетчатке. Причинами этого явления являются изменения в сосудистой системе, микротромбозы, закупорки мелких сосудов», — пояснила она.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз относительно пандемии коронавируса в России.

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