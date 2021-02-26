В Кировской области оценили ситуацию с коронавирусом
- AFP
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.
Всего в больницах проходят лечение 2 318 пациентов, амбулаторно — ещё 3 039.
Также стало известно, что в Ульяновской области появятся кабинеты восстановительного лечения для пациентов после COVID-19.
Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Соответствующее соглашение подписали министр здравоохранения области Виктор Мишарин, председатель ассоциации «Медицинская палата Ульяновской области» Валентина Караулова и ректор Ульяновского государственного университета Борис Костишко.
Ранее врач-эндокринолог клиники МГУ кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала о влиянии вакцинации на пандемию.