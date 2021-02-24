Эксперт рассказала о влиянии вакцинации на пандемию

Врач-эндокринолог клиники МГУ кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала о влиянии вакцинации на пандемию.

«Так как изобретены вакцины и вакцинация идёт, в нашей стране уже больше 1 млн привито, и каждый день это количество людей увеличивается. И так в большинстве стран мира. Дойдёт очередь и до тех стран, где пока с вакцинацией сложно ввиду отсутствия вакцин собственного производства и отсутствия возможности получить вакцину из других стран», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её мнению, действительно высока вероятность, что за год большая часть мира будет привита. Ещё какая-то переболевшая часть населения имеет пока высокий титр антител, отметила Павлова.

Как добавила эксперт, не исключено, что к следующему году человечество справится с пандемией.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз относительно пандемии коронавируса в России.