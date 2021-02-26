В Ростовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперштаб.
Всего в регионе зарегистрировали 72 464 заболевших. Выздоровели 62 838 человек, в том числе 319 за последние 24 часа.
В стационарах проходят лечение 1634 пациента.
Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировали 38 случаев коронавируса за сутки. Выписан 71 пациент, передаёт «Ямал-Регион».
Вакцину от коронавируса получили 21 тыс. человек. Второй компонент — почти 11 тыс. жителей.
Ранее врач-эндокринолог клиники МГУ кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала о влиянии вакцинации на пандемию.