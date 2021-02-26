В Ростовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Ростовской области выявили 285 случаев COVID-19.
В Ростовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперштаб.

Всего в регионе зарегистрировали 72 464 заболевших. Выздоровели 62 838 человек, в том числе 319 за последние 24 часа.

В стационарах проходят лечение 1634 пациента.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировали 38 случаев коронавируса за сутки. Выписан 71 пациент, передаёт «Ямал-Регион».

Вакцину от коронавируса получили 21 тыс. человек. Второй компонент — почти 11 тыс. жителей.

Ранее врач-эндокринолог клиники МГУ кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала о влиянии вакцинации на пандемию.

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