Ещё восемь больниц Подмосковья вернулись к плановой работе

Ещё восемь медицинских учреждений в Подмосковье вернулись к плановой работе на фоне стабилизации ситуации с коронавирусом. Теперь вновь перепрофилированных больниц в регионе 19.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы наблюдаем устойчивое снижение (числа. — RT) новых случаев заболевания. Это позволяет вернуть наши временные госпитали уже к прежнему режиму работы», — заявила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

По её словам, ранее плановую помощь восстановили в 11 точках, а теперь ещё в восьми — в Щёлкове, Клину, Серебряных Прудах и других городских округах.

Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», несколько крымских медучреждений, которые ранее были переведены в статус госпиталей для пациентов с COVID-19, возвратились к обычному режиму работы.