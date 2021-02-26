Ещё восемь больниц Подмосковья вернулись к плановой работе

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Ещё восемь медицинских учреждений в Подмосковье вернулись к плановой работе на фоне стабилизации ситуации с коронавирусом. Теперь вновь перепрофилированных больниц в регионе 19.
Ещё восемь больниц Подмосковья вернулись к плановой работе
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы наблюдаем устойчивое снижение (числа. — RT) новых случаев заболевания. Это позволяет вернуть наши временные госпитали уже к прежнему режиму работы», — заявила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

По её словам, ранее плановую помощь восстановили в 11 точках, а теперь ещё в восьми — в Щёлкове, Клину, Серебряных Прудах и других городских округах.  

Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», несколько крымских медучреждений, которые ранее были переведены в статус госпиталей для пациентов с COVID-19, возвратились к обычному режиму работы.

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