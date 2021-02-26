Глава ФСИН подтвердил, что Навальный этапирован в колонию
- © РИА Новости / Павел Бедняков
«Он по решению суда убыл туда, где он должен сейчас находиться. Всё сделано в рамках закона и действующего законодательства... Он будет содержаться в условиях абсолютно нормальных», — цитирует его РИА Новости.
Во ФСИН также подчеркнули, что угрозы жизни и здоровью Навального нет.
«Навальный, если пожелает, будет привлечён к какой-то производственной деятельности. Режим, надзор и контроль будет на 100% обеспечен ему», — добавил Калашников.
25 февраля адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил, что его подзащитного этапировали из СИЗО-1 «Матросская Тишина».
2 февраля Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН заменил условный срок Навальному на реальный.
Ему назначили наказание в виде 3,5 года колонии. При этом будет зачтён период его нахождения под домашним арестом.