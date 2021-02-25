Навального этапировали из «Матросской Тишины»

Алексея Навального этапировали из СИЗО-1 ФСИН России «Матросская Тишина». Об этом на своей странице в Twitter написал его адвокат Вадим Кобзев.

«Алексей Навальный этапирован из СИЗО-1 ФСИН России», — отметил Кобзев.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на адвоката Ольгу Михайлову, стороне защиты не сообщили, куда именно этапировали Навального.

Ранее заместитель председателя ОНК Москвы Николай Зуев сообщил, что Алексея Навального могут этапировать в одну из колоний общего режима в ЦФО.

2 февраля Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН заменил условный срок Навальному на реальный.

Ему назначили наказание в виде 3,5 года колонии. При этом будет зачтён период его нахождения под домашним арестом.