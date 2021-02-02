Навального могут этапировать в одну из колоний в ЦФО

Алексея Навального, которому ранее суд заменил условный срок на реальный, могут этапировать в одну из колоний общего режима в ЦФО. Об этом сообщил заместитель председателя ОНК Москвы Николай Зуев

«Согласно закону после вступления в силу вынесенного сегодня решения Навального должны этапировать в исправительную колонию по месту проживания. Но поскольку в Москве нет колоний общего режима, то Навального должны этапировать в какой-либо ближайший регион», — сказал он Интерфаксу.

Он пояснил, что речь идёт об одной «из колоний Центрального федерального округа».

2 февраля Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН заменил условный срок Навальному на реальный.

Ему назначили наказание в виде 3,5 года колонии. При этом будет зачтён период его нахождения под домашним арестом.

Подробнее — в материале RT.