Навального могут этапировать в одну из колоний в ЦФО
«Согласно закону после вступления в силу вынесенного сегодня решения Навального должны этапировать в исправительную колонию по месту проживания. Но поскольку в Москве нет колоний общего режима, то Навального должны этапировать в какой-либо ближайший регион», — сказал он Интерфаксу.
Он пояснил, что речь идёт об одной «из колоний Центрального федерального округа».
2 февраля Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН заменил условный срок Навальному на реальный.
Ему назначили наказание в виде 3,5 года колонии. При этом будет зачтён период его нахождения под домашним арестом.
Подробнее — в материале RT.