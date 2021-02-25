Врач рассказала, что делать во время «барической пилы»

Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала, что делать во время «барической пилы».

В беседе с ФАН она заявила, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо продолжать принимать препараты, но важно не переусердствовать.

Эксперт также посоветовала обратить внимание на профилактику заболеваний суставов и позвоночника. Во время перепадов давления противопоказана интенсивная физическая нагрузка.

«Во время перепадов атмосферного давления раздражительность может перейти в апатию и сонливость. Нужно быть готовым к этому и принимать адаптогены. Это не лекарства, а различные тонизирующие средства. Например, чай с имбирём и различными ягодами», — сказала Алексеева.

Она также напомнила об опасности алкоголя в период скачков давления.

Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с URA.RU прокомментировал зиму на европейской территории России.