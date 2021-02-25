Скульптор оценил идею установки памятника на Лубянке

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RT
Скульптор Салават Щербаков прокомментировал RT ситуацию с выбором памятника для установки на Лубянской площади в Москве.
Скульптор оценил идею установки памятника на Лубянке
  • © РИА Новости / Александр Подгорчук

По мнению Щербакова, Феликс Дзержинский будет напоминать о разломе внутри России в XX веке.

«Понимая, что это всё равно касается некой гражданской войны, некоего разлома внутри нашей страны в начале XX века... Россия действительно разделилась на две части. Если смотреть с этой позиции, позиции борьбы, взаимного непонимания, это же как символ работает, то я бы считал, что нужно над этим подняться, взглянуть на Россию с горизонта тысячелетия и смотреть в будущее», — отметил эксперт.

По его мнению, выбор в пользу Александра Невского для всех приемлем.

«Мне кажется, что в этом случае стоило бы там поставить какую-то достаточно капитальную и бесспорную фигуру, каковым и является Александр Невский для всей страны… Мне кажется, что Невский для всех приемлем», — добавил Щербаков.

25 февраля в Москве началось голосование по выбору памятника, который будет установлен на Лубянской площади в центре города. 

Жителям города предложено выбрать, кому будет установлен памятник: князю Александру Невскому или революционеру Феликсу Дзержинскому.

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