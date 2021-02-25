В Союзе реставраторов прокомментировали идею установки памятника на Лубянке

Президент Союза реставраторов России Вячеслав Фатин прокомментировал идею установить памятник на Лубянской площади в Москве. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Да, безусловно, Лубянской площади нужна архитектурная доминанта, здесь мы поддерживаем. Представлены две исторические фигуры, и они, в общем-то, обе достойные, безусловно. Дзержинский у нас уже стоял, и в силу определённых обстоятельств c течением времени его убрали», — сказал Фатин.

Он также отметил, что Александр Невский — яркая личность, внёсшая большой вклад в историю нашей страны.

«Невский — достаточно яркая личность в истории, он внёс большой вклад, причём он же жил в эпоху достаточно сложную, приходилось принимать решения в какой-то степени неоднозначные», — подчеркнул президент Союза реставраторов.

25 февраля в Москве началось голосование по выбору памятника, который будет установлен на Лубянской площади в центре города.

Жителям города предложено выбрать, кому будет установлен памятник — князю Александру Невскому или революционеру Феликсу Дзержинскому.