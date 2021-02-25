В Москве началось голосование по выбору памятника на Лубянке

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В Москве началось голосование по выбору памятника, который будет установлен на Лубянской площади в центре города. 
В Москве началось голосование по выбору памятника на Лубянке
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

С инициативой о проведении голосования выступила Общественная палата Москвы. 

Жителям города предложено выбрать, кому будет установлен памятник — князю Александру Невскому или революционеру Феликсу Дзержинскому. 

Голосование проводится на сайте «Активный гражданин».

Ранее заместитель генерального директора музеев Московского Кремля по научной работе Андрей Баталов прокомментировал идею установить памятник Александру Невскому на Лубянской площади.

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