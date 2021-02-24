Замдиректора музеев Кремля оценил идею установить памятник Невскому на Лубянской площади

Заместитель генерального директора музеев Московского Кремля по научной работе Андрей Баталов прокомментировал идею установить памятник Александру Невскому на Лубянской площади.

«Александр Невский — это герой-защитник русской земли от оккупантов. Он был таким для всех советских граждан в годы Великой Отечественной войны, его образ благодаря Сергею Эйзенштейну был в сердце каждого», — заявил Баталов в беседе с РИА Новости.

По его словам, установка памятника Невскому прежде всего будет символом возвращения к великому культурному и историческому наследию русского народа.

Ранее глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда оценил идею поставить на Лубянской площади памятник князю Александру Невскому, который был канонизирован РПЦ.

Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятники Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому.