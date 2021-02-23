В РПЦ оценили возможность установки памятника Невскому на Лубянке

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Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда оценил идею поставить на Лубянской площади памятник князю Александру Невскому, который был канонизирован РПЦ.
В РПЦ оценили возможность установки памятника Невскому на Лубянке
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«Александр Невский в своё время был выбран «именем России», поэтому, конечно, эта фигура очень достойная, символическая, знаковая для русской истории. И очень бы хотелось, чтобы такие имена переставали быть строчками из учебников, а становились чем-то очень значимым и живым для наших современников», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее скульптор, автор Ржевского мемориала Андрей Коробцов прокомментировал идею установить памятник Александру Невскому на Лубянской площади в Москве.

Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятники Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому.

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