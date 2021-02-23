Скульптор прокомментировал идею установить памятник Невскому на Лубянской площади

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Скульптор, автор Ржевского мемориала Андрей Коробцов прокомментировал идею установить памятник Александру Невскому на Лубянской площади в Москве.
Скульптор прокомментировал идею установить памятник Невскому на Лубянской площади
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Лубянская площадь, как мне кажется, просит какую-то архитектурную доминанту. Что-то в центре площади должно быть», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что считает достойной фигуру Невского для установки памятника.

«Конечно, при достойном исполнении фигуры Александра Невского, наверное, можно было бы попробовать перезапустить историю Лубянской площади», — добавил он.

Ранее научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков прокомментировал идею установить памятник Александру Невскому на Лубянской площади в Москве.

Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятники Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому.

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