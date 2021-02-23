Историк поддержал идею установить памятник Александру Невскому на Лубянской площади

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков прокомментировал идею установить памятник Александру Невскому на Лубянской площади в Москве.

«Это и князь, и воин, и дипломат, и государственный деятель, и святой. Контуры мира, в котором мы живём, начали формироваться ещё в период правления Александра Невского», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, если бы не политика Невского, не было бы России в том виде, в котором она существует сейчас.

Со своей стороны, историк Сергей Беспалов отметил, что Невский — один из самых достойных исторических персонажей и первая фигура, которая могла бы составить весомую альтернативу памятнику Дзержинскому.

Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому, сообщил РИА Новости зампред Общественной палаты Москвы, глава комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов.