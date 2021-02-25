Дмитрий Бертман прокомментировал идею установки памятника на Лубянке

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Театральный режиссёр, худрук театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман прокомментировал идею установить памятник на Лубянской площади в Москве.
Дмитрий Бертман прокомментировал идею установки памятника на Лубянке
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Я с детства люблю фильм «Александр Невский», моего папу звали Александр, мои любимые композиторы похоронены в лавре Александра Невского, я обожаю кантату Прокофьева», — заявил он на своей странице в Facebook.

По словам Бертмана, некоторые его родные и родственники близких ему друзей погибли во времена Феликса Дзержинского.

«Я помню, когда менялась страна и символ этого страшного времени был снесён, а сегодня я слушаю, что идёт голосование, какой из памятников ставить на Лубянской площади... Ведь установка памятника — это язык города, язык образов, язык не только прошлого, настоящего, но и будущего», — сказал режиссёр.

Бертман добавил, что в голосовании на сайте mos.ru проголосовал за Невского.

25 февраля в Москве началось голосование по выбору памятника, который будет установлен на Лубянской площади в центре города. 

Жителям города предложено выбрать, кому будет установлен памятник — князю Александру Невскому или революционеру Феликсу Дзержинскому.

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