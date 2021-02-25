В Кировской области оценили ситуацию с коронавирусом

В Кировской области зарегистрировали 122 случая COVID-19 за сутки. Выздоровели 189 человек.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего в больницах проходят лечение 2332 пациента, амбулаторно — ещё 3160.

Также стало известно, что в Татарстане за последние 24 часа коронавирус был обнаружен у 55 человек, сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего в республике зарегистрированы 17 819 заболевших. Выздоровели 14 336, включая 103 за сутки.

Вакцинацию прошли 73 750 жителей, из них 13 620 получили вторую дозу.

Ранее врач-эндокринолог клиники МГУ кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала о влиянии вакцинации на пандемию.