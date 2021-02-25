В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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За сутки в Удмуртии выявили 91 случай коронавирусной инфекции.
В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на данные оперштаба республики.

Всего в регионе зарегистрировали 28 038 заболевших, выздоровели 24 660 человек, в том числе 96 за последние 24 часа.

Также стало известно, что в Приморском крае за сутки выявили 93 случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 40 096.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное правительство.

Выздоровели 248 пациентов. Всего выписанных — 34 246.

Ранее врач-эндокринолог клиники МГУ кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала о влиянии вакцинации на пандемию.

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