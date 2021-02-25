Роспотребнадзор назвал возможную причину отравления детей в Каспийске

Загрязнённая питьевая вода, подаваемая населению с нарушениями санитарных норм, могла стать причиной массового отравления жителей Каспийска, в том числе детей, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Дагестану.

«Предполагаемым фактором передачи инфекции явилась загрязнённая питьевая вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства. Из отобранных в эпидочаге 56 проб водопроводной воды не отвечают гигиеническим требованиям по вирусологическим показателям две пробы и по санитарно-химическим показателям — 12 проб воды», — приводит сообщение ТАСС.

При этом предварительные результаты лабораторных исследований материала от заболевших в трёх случаях выявили дизентерию Флекснера и ещё в четырёх пробах — РНК ротавируса.

Ранее в Дагестане возбудили дело по факту массового отравления детей.

Газета «Известия» писала, что в период с 23 по 24 февраля в каспийскую больницу с симптомами отравления обратились 29 пациентов, среди которых 26 детей, преимущественно дошкольного возраста.