Роспотребнадзор назвал возможную причину отравления детей в Каспийске

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Загрязнённая питьевая вода, подаваемая населению с нарушениями санитарных норм, могла стать причиной массового отравления жителей Каспийска, в том числе детей, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Дагестану.
Роспотребнадзор назвал возможную причину отравления детей в Каспийске
  • РИА Новости

«Предполагаемым фактором передачи инфекции явилась загрязнённая питьевая вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства. Из отобранных в эпидочаге 56 проб водопроводной воды не отвечают гигиеническим требованиям по вирусологическим показателям две пробы и по санитарно-химическим показателям — 12 проб воды», — приводит сообщение ТАСС.

При этом предварительные результаты лабораторных исследований материала от заболевших в трёх случаях выявили дизентерию Флекснера и ещё в четырёх пробах — РНК ротавируса.

Ранее в Дагестане возбудили дело по факту массового отравления детей.

Газета «Известия» писала, что в период с 23 по 24 февраля в каспийскую больницу с симптомами отравления обратились 29 пациентов, среди которых 26 детей, преимущественно дошкольного возраста.

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