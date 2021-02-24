В Дагестане возбудили дело по факту массового отравления детей

В Республике Дагестан следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления жителей Каспийска, в том числе детей. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

«По сообщению о пищевом отравлении детей в городе Каспийске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»)», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что прокуратура Дагестана организовала проверку после массового отравления жителей Каспийска.