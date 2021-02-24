Прокуратура Дагестана начала проверку после массового отравления в Каспийске

Прокуратура Республики Дагестан организовала проверку после массового отравления жителей Каспийска, в том числе детей. Об этом заявила старший помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова.

«Предварительно установлено, что с признаками острой кишечной инфекции в больницу поступили более 20 человек, среди которых 19 детей», — цитирует Голубову газета «Известия».

В ходе проверки дадут оценку соблюдению уполномоченными должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Как уточнили в Минздраве республики, всего в период с 23 по 24 февраля в каспийскую больницу с симптомами отравления обратились 29 пациентов, среди которых 26 детей, преимущественно дошкольного возраста.

Ранее сообщалось, что в Дагестане в селе Арани Хунзахского района 96 человек обратились к врачам с симптомами отравления.