Прокуратура Дагестана начала проверку после массового отравления в Каспийске
- РИА Новости
«Предварительно установлено, что с признаками острой кишечной инфекции в больницу поступили более 20 человек, среди которых 19 детей», — цитирует Голубову газета «Известия».
В ходе проверки дадут оценку соблюдению уполномоченными должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
Как уточнили в Минздраве республики, всего в период с 23 по 24 февраля в каспийскую больницу с симптомами отравления обратились 29 пациентов, среди которых 26 детей, преимущественно дошкольного возраста.
Ранее сообщалось, что в Дагестане в селе Арани Хунзахского района 96 человек обратились к врачам с симптомами отравления.