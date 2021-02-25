Врач рассказал о рисках вакцинации пациентов после пересадки органов

Вакцинация людей с пересаженными органами в некоторых случаях может оказаться неэффективной, рассказал директор ФГБУ «НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова» Минздрава России Сергей Готье в ходе пресс-конференции 25 февраля.

Об этом сообщают «Известия».

«Мы должны перед вакцинацией понимать, в какой стадии находится процесс взаимоотношений организма с пересаженными органами, на каком уровне держится иммуносупрессия, чтобы прививка не оказалась неэффективной. Если дозы иммуносупрессии пока остаются большими, тогда просто не образуется достаточного количества антител», — сказал Готье.

Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.