Врач рассказал о рисках вакцинации пациентов после пересадки органов
- РИА Новости
Об этом сообщают «Известия».
«Мы должны перед вакцинацией понимать, в какой стадии находится процесс взаимоотношений организма с пересаженными органами, на каком уровне держится иммуносупрессия, чтобы прививка не оказалась неэффективной. Если дозы иммуносупрессии пока остаются большими, тогда просто не образуется достаточного количества антител», — сказал Готье.
Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.