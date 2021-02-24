В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом

В трёх больницах Нижегородской области сворачивают койки для пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Реперепрофилировать места планируют в городских клинических больницах №12, 38 и НОКБ имени Н.А. Семашко к 26 февраля.

«Сокращение коечного фонда проходит в зависимости от эпидемиологической ситуации», — заявили в ведомстве.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.