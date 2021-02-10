Врач прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России
- РИА Новости
В беседе с Newinform он выразил мнение, что ослабление ограничительных мер в некоторых регионах — это очень положительный сигнал.
«Мне бы очень хотелось надеяться, что в июне масочный режим будет снят полностью или же он будет носить рекомендательный характер», — сказал эксперт.
По его словам, потом начнётся осень и пока трудно сказать, будет ли третья волна COVID-19.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз относительно пандемии коронавируса в России.