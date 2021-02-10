Врач прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России

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Врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.
Врач прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России
  • РИА Новости

В беседе с Newinform он выразил мнение, что ослабление ограничительных мер в некоторых регионах — это очень положительный сигнал.

«Мне бы очень хотелось надеяться, что в июне масочный режим будет снят полностью или же он будет носить рекомендательный характер», — сказал эксперт.

По его словам, потом начнётся осень и пока трудно сказать, будет ли третья волна COVID-19.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз относительно пандемии коронавируса в России.

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