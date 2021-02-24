Эксперт прокомментировал прогноз ВОЗ по срокам завершения пандемии
- Reuters
«Я очень часто со Всемирной организацией здравоохранения расходился во мнениях, вот тут я вынужден согласиться. Скорее всего, к началу следующего года будут эпизодически отмечаться инфекции», — сказал Волчков в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, ряд стран соблюдают жёсткий карантин, то есть многие жители ещё не переболели COVID-19 и не вакцинированы.
Эксперт отметил, что если в других странах коронавирус дойдёт до нулевых отметок, то они откроют границы, начнут снова жить спокойной жизнью.
«Какие-то формы всё равно будут, а значит, потенциальная угроза этим странам, которые сейчас на карантине, она остаётся. Либо они вакцинируются тотально, либо переболеют после того, как ВОЗ объявит победу над пандемией», — добавил Волчков.
Ранее Клюге выразил мнение, что к началу следующего года COVID-19 полностью не исчезнет, однако необходимости сохранять ограничения не будет.
Врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.