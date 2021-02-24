Эксперт прокомментировал прогноз ВОЗ по срокам завершения пандемии

Короткая ссылка
Вирусолог, генетик, руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков прокомментировал слова главы Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге о том, что пандемия коронавирусной инфекции может закончиться в начале 2022 года.
Эксперт прокомментировал прогноз ВОЗ по срокам завершения пандемии
  • Reuters

«Я очень часто со Всемирной организацией здравоохранения расходился во мнениях, вот тут я вынужден согласиться. Скорее всего, к началу следующего года будут эпизодически отмечаться инфекции», — сказал Волчков в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, ряд стран соблюдают жёсткий карантин, то есть многие жители ещё не переболели COVID-19 и не вакцинированы.

Эксперт отметил, что если в других странах коронавирус дойдёт до нулевых отметок, то они откроют границы, начнут снова жить спокойной жизнью.

«Какие-то формы всё равно будут, а значит, потенциальная угроза этим странам, которые сейчас на карантине, она остаётся. Либо они вакцинируются тотально, либо переболеют после того, как ВОЗ объявит победу над пандемией», — добавил Волчков.

Ранее Клюге выразил мнение, что к началу следующего года COVID-19 полностью не исчезнет, однако необходимости сохранять ограничения не будет.

Врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить