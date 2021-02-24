Почти 460 жителей Подмосковья стали почётными донорами России в 2021 году

Почти 460 жителей Московской области стали почётными донорами России в 2021 году.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Донорское движение в Подмосковье уверенно набирает обороты. Вместе с этим растёт число почётных доноров», — сказала главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.

Звание почётного донора дают человеку, который не менее 40 раз безвозмездно сдал цельную кровь или свыше 60 раз — плазму.

Почётные доноры России и Советского Союза, живущие в Подмосковье, получают льготы, в том числе бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном транспорте, льготные путёвки в санатории, ежегодную денежную выплату.

В 2020 году в Подмосковье более 44 тыс. человек стали донорами крови.