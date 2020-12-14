В Подмосковье более 44 тысяч человек стали донорами крови

Свыше 58 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье с начала года. Кровь сдали уже более 44 тыс. человек.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Потребность в донорской крови остаётся всегда — вне зависимости от погоды за окном или эпидемической обстановки. Мы благодарим всех доноров, продолжающих сдавать кровь и её компоненты», — сказала главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что более 200 человек стали участниками онлайн-уроков, посвящённых добровольческой деятельности, которые разработал и провёл центр «Мосволонтёр».