В Подмосковье более 44 тысяч человек стали донорами крови
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Потребность в донорской крови остаётся всегда — вне зависимости от погоды за окном или эпидемической обстановки. Мы благодарим всех доноров, продолжающих сдавать кровь и её компоненты», — сказала главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что более 200 человек стали участниками онлайн-уроков, посвящённых добровольческой деятельности, которые разработал и провёл центр «Мосволонтёр».