В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Тамбовской области зарегистрировали 126 случаев COVID-19.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число подтверждённых случаев заболевания коронавирусом достигло 25 792.

Выздоровели 23 555 человек.

По данным на 23 февраля, первый этап вакцинации против COVID-19 прошёл 32 541 житель. Полностью вакцинированы 16 240.

Также стало известно, что в Кировской области за последние 24 часа выявили 124 случая коронавируса, передаёт progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

С выздоровлением выписали 204 человека.

На стационарном лечении находятся 2427 жителей. Амбулаторно — ещё 3139.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.