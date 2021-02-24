В Татарстане прокомментировали ситуацию с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-секретаря регионального управления Роспотребнадзора Миляушу Замалиеву.
Всего в республике зарегистрированы 17 764 заболевших. Выздоровели 14 233.
За последние 24 часа на COVID-19 было проведено 7709 исследований, всего — 1 871 211.
Вакцинацию прошли 72 263 человека, из них 13 615 получили второй компонент.
Также стало известно, что в Омской области за сутки выявили 128 случаев коронавируса, передаёт gorod55.ru со ссылкой на Минздрав региона. Выписан 61 пациент.
Всего зафиксировали 40 539 заболевших. Вылечились 29 358.
Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.