В Татарстане прокомментировали ситуацию с коронавирусом

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За сутки в Татарстане выявили 52 случая COVID-19.
В Татарстане прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-секретаря регионального управления Роспотребнадзора Миляушу Замалиеву.

Всего в республике зарегистрированы 17 764 заболевших. Выздоровели 14 233.

За последние 24 часа на COVID-19 было проведено 7709 исследований, всего — 1 871 211.

Вакцинацию прошли 72 263 человека, из них 13 615 получили второй компонент.

Также стало известно, что в Омской области за сутки выявили 128 случаев коронавируса, передаёт gorod55.ru со ссылкой на Минздрав региона. Выписан 61 пациент.

Всего зафиксировали 40 539 заболевших. Вылечились 29 358.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.

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