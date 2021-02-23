В Татарстане прокомментировали ситуацию с коронавирусом

За сутки в Татарстане выявили 56 случаев COVID-19.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего в республике зарегистрированы 17 712 заболевших. Выздоровели 14 232 пациента, включая 13 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Сахалинской области за сутки выявили 47 случаев коронавируса, передаёт astv.ru со ссылкой на правительство региона. Выписаны 33 пациента.

Всего зафиксировали 21 349 заболевших. Вылечились 20 008.

Прошли вакцинацию 25 040 жителей, в том числе оба этапа — 13 321.

Ранее академик РАМН, руководитель отдела Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский дал прогноз по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.