В Ульяновской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Ульяновской области выявили 122 случая COVID-19.
В Ульяновской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на оперштаб.

Выздоровели 117 пациентов, всего за время пандемии выписаны 12 956 человек.

Также стало известно, что в Севастополе за последние 24 часа выявили 65 случаев коронавируса. Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

После выздоровления выписаны 57 пациентов. Всего в городе заболели 11 632 жителя, выздоровели 10 486.

В стационарах находятся 264 пациента с подтверждённым COVID-19. Заполняемость коечного фонда составляет 59%.

Ранее академик РАМН, руководитель отдела Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский дал прогноз по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

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