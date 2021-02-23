В Томской области рассказали о ситуации с коронавирусом
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф.
Общее количество заболевших в регионе составляет 30 003.
Также стало известно, что в Пермском крае за последние 24 часа коронавирусом заболели 230 человек, передаёт properm.ru со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Коэффициент COVID-19 находится на уровне 0,94.
К настоящему времени прививку сделали 33 375 человек, из них 8716 получили второй компонент.
Ранее академик РАМН, руководитель отдела Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский дал прогноз по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.