В Томской области рассказали о ситуации с коронавирусом

Короткая ссылка
В Томской области за сутки выявлено 57 случаев заболевания COVID-19.
В Томской области рассказали о ситуации с коронавирусом
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф.

Общее количество заболевших в регионе составляет 30 003.

Также стало известно, что в Пермском крае за последние 24 часа коронавирусом заболели 230 человек, передаёт properm.ru со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Коэффициент COVID-19 находится на уровне 0,94.

К настоящему времени прививку сделали 33 375 человек, из них 8716 получили второй компонент.

Ранее академик РАМН, руководитель отдела Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский дал прогноз по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить