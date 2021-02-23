В Кировской области оценили ситуацию с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.
Всего в больницах проходят лечение 2417 пациентов, амбулаторно — 3274.
Также стало известно, что в Краснодарском крае за последние 24 часа коронавирус был обнаружен у 157 человек, передаёт портал «Юга.ру» со ссылкой на региональный оперштаб.
Выздоровели 250 человек.
Всего зафиксировано 37 659 случаев заболевания. Выписаны 31 836 выздоровевших.
В стационарах остаются 1144 пациента, на дому лечатся ещё 2825.
Ранее академик РАМН, руководитель отдела Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский дал прогноз по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.