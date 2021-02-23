В Кировской области оценили ситуацию с коронавирусом

В Кировской области зарегистрировали 125 случаев COVID-19 за сутки. Выздоровели 327 человек.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего в больницах проходят лечение 2417 пациентов, амбулаторно — 3274.

Также стало известно, что в Краснодарском крае за последние 24 часа коронавирус был обнаружен у 157 человек, передаёт портал «Юга.ру» со ссылкой на региональный оперштаб.

Выздоровели 250 человек.

Всего зафиксировано 37 659 случаев заболевания. Выписаны 31 836 выздоровевших.

В стационарах остаются 1144 пациента, на дому лечатся ещё 2825.

Ранее академик РАМН, руководитель отдела Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский дал прогноз по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.