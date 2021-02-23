В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

За сутки в Удмуртии зарегистрировали 95 случаев COVID-19.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Всего в республике зарегистрировали 27 852 заболевших, выздоровел 24 471 человек, в том числе 94 за последние 24 часа.

К настоящему времени прививку от коронавируса сделали 21 838 человек, из них 4451 получил второй компонент.

Также стало известно, что в Ставропольском крае выявлено 87 случаев коронавируса, передаёт pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова. Выздоровели 66 человек.

С начала пандемии зафиксировано 46 882 заболевших.

Вакцину от COVID-19 за всё время сделали почти 53,5 тыс. жителей, из них свыше 20 тыс. получили оба компонента.

Ранее академик РАМН, руководитель отдела Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский дал прогноз по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.