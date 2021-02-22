В Севастополе оценили ситуацию с COVID-19
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Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.
После выздоровления выписаны 57 пациентов.
Всего в городе заболели 11 567 жителей, выздоровели 10 429.
В стационарах находятся 248 пациентов с подтверждённым COVID-19. Заполняемость коечного фонда составляет 58%.
Также стало известно, что за минувшие сутки в Татарстане коронавирус был обнаружен у 56 человек, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на оперштаб.
Всего зафиксировано 17 656 случаев заболевания. Выписано за всё время 14 219 человек.
Прививку с начала вакцинации сделали 71 838 человек, из них вторую дозу получили 13 615.
Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.