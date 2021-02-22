В Севастополе оценили ситуацию с COVID-19

За сутки в Севастополе выявили 63 случая инфицирования COVID-19.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

После выздоровления выписаны 57 пациентов.

Всего в городе заболели 11 567 жителей, выздоровели 10 429.

В стационарах находятся 248 пациентов с подтверждённым COVID-19. Заполняемость коечного фонда составляет 58%.

Также стало известно, что за минувшие сутки в Татарстане коронавирус был обнаружен у 56 человек, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на оперштаб.

Всего зафиксировано 17 656 случаев заболевания. Выписано за всё время 14 219 человек.

Прививку с начала вакцинации сделали 71 838 человек, из них вторую дозу получили 13 615.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.