В Севастополе оценили ситуацию с COVID-19

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За сутки в Севастополе выявили 63 случая инфицирования COVID-19.
В Севастополе оценили ситуацию с COVID-19
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

После выздоровления выписаны 57 пациентов.

Всего в городе заболели 11 567 жителей, выздоровели 10 429.

В стационарах находятся 248 пациентов с подтверждённым COVID-19. Заполняемость коечного фонда составляет 58%.

Также стало известно, что за минувшие сутки в Татарстане коронавирус был обнаружен у 56 человек, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на оперштаб.

Всего зафиксировано 17 656 случаев заболевания. Выписано за всё время 14 219 человек.

Прививку с начала вакцинации сделали 71 838 человек, из них вторую дозу получили 13 615.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.

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