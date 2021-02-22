В Кировской области оценили ситуацию с коронавирусом

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В Кировской области зарегистрировали 131 случай COVID-19 за сутки. Выздоровели 334 человека.
В Кировской области оценили ситуацию с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего в больницах проходят лечение 2383 пациента, амбулаторно — 3478.

Также стало известно, что в Нижегородской области за последние 24 часа коронавирус был обнаружен у 407 человек, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Выздоровели за сутки 423 человека.

Всего зафиксирован 94 201 случай заболевания. Выписан 86 291 человек.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.

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