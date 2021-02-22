В Крыму прокомментировали ситуацию с коронавирусом
- © РИА Новости / Кирилл Брага
Об этом сообщает «Крым 24».
«Из общего количества заболевших 59 выявлены при обращении за медицинской помощью, 27 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — заявил глава региона Сергей Аксёнов.
За прошедшие 24 часа проведено 2749 исследований на COVID-19.
Также стало известно, что во Владимирской области за сутки коронавирус был обнаружен у 132 человек, передаёт tv-mig.ru со ссылкой на администрацию региона.
Всего зафиксировано 26 644 случая заболевания. Выздоровел за всё время 23 671 человек. За предыдущие сутки — 129.
Проведён 2501 тест на COVID-19.
Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.