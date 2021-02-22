В Крыму прокомментировали ситуацию с коронавирусом

За сутки в Крыму зарегистрировали 86 случаев инфицирования COVID-19.

Об этом сообщает «Крым 24».

«Из общего количества заболевших 59 выявлены при обращении за медицинской помощью, 27 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — заявил глава региона Сергей Аксёнов.

За прошедшие 24 часа проведено 2749 исследований на COVID-19.

Также стало известно, что во Владимирской области за сутки коронавирус был обнаружен у 132 человек, передаёт tv-mig.ru со ссылкой на администрацию региона.

Всего зафиксировано 26 644 случая заболевания. Выздоровел за всё время 23 671 человек. За предыдущие сутки — 129.

Проведён 2501 тест на COVID-19.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.