В Сахалинской области вакцинацию от COVID-19 прошли более 25 тысяч человек

В Сахалинской области вакцинацию от коронавируса прошли 25 040 человек, из них оба этапа — 13 321.

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на региональное правительство.

Записаны на прививку почти 14,6 тыс. жителей.

За последние сутки в регионе выявили 49 случаев инфицирования COVID-19. Выписаны 44 пациента.

Всего с начала пандемии заболели 21,3 тыс. человек, выздоровели почти 20 тыс.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.