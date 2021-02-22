В Сахалинской области вакцинацию от COVID-19 прошли более 25 тысяч человек
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- РИА Новости
Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на региональное правительство.
Записаны на прививку почти 14,6 тыс. жителей.
За последние сутки в регионе выявили 49 случаев инфицирования COVID-19. Выписаны 44 пациента.
Всего с начала пандемии заболели 21,3 тыс. человек, выздоровели почти 20 тыс.
Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.