В Сахалинской области вакцинацию от COVID-19 прошли более 25 тысяч человек

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В Сахалинской области вакцинацию от коронавируса прошли 25 040 человек, из них оба этапа — 13 321.
В Сахалинской области вакцинацию от COVID-19 прошли более 25 тысяч человек
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на региональное правительство.

Записаны на прививку почти 14,6 тыс. жителей.

За последние сутки в регионе выявили 49 случаев инфицирования COVID-19. Выписаны 44 пациента.

Всего с начала пандемии заболели 21,3 тыс. человек, выздоровели почти 20 тыс.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.

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