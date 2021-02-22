В Тверской области рассказали о ходе вакцинации против COVID-19

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В Тверской области прививку от COVID-19 сделали 43 456 человек. За 21 февраля вакцинировались 268.
В Тверской области рассказали о ходе вакцинации против COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

В настоящее время в регионе работает 38 прививочных пунктов.

«В 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей», — заявил губернатор Игорь Руденя.

Также стало известно, что в Хабаровском крае прививку от коронавируса сделали более 23 тыс. человек. Второй компонент вакцины получили свыше 6 тыс. жителей, передаёт transsibinfo.com со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.

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