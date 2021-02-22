В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

За сутки в Удмуртии зафиксировали 97 случаев COVID-19, заявили в региональном оперштабе.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

Больше всего заболевших — в Ижевске (36 человек) и Глазове (15 человек).

Из больниц выписаны 93 пациента.

Также стало известно, что в Ставропольском крае выявлено 142 случая коронавируса, передаёт pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова. Выздоровели 83 человека.

Всего выписаны 42,4 тыс. человек.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.