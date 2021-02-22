В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».
Больше всего заболевших — в Ижевске (36 человек) и Глазове (15 человек).
Из больниц выписаны 93 пациента.
Также стало известно, что в Ставропольском крае выявлено 142 случая коронавируса, передаёт pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова. Выздоровели 83 человека.
Всего выписаны 42,4 тыс. человек.
Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.