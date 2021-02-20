В Госдуме оценили инициативу Минфина расширить программу «Семейная ипотека»

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин прокомментировал в беседе с RT предложение Министерства финансов России распространить льготную программу «Семейная ипотека под 6% годовых» на строительство частных домов.

Депутат назвал данную инициативу очень правильной, отметив, что в декабре 2020 года обращался лично к правительству с подобной инициативой, но, как отметил парламентарий, она была немного уже.

«У нас есть многодетные семьи, которым как раз выделяются земельные участки, и там очень большая проблема с тем, что люди, в последующем получая даже участок и получив коммуникации к этому участку, не могут построить жилой дом, потому что такой целевой программы вообще не было. И я знаю, что на это предложение обратил внимание в том числе и президент. Вообще, инициатива правильная. Мы всегда выступали с тем, что индивидуальное жилищное строительство нужно поддержать. Это позволит нашим гражданам как раз построить жилые дома. Не все хотят жить в квартирах», — пояснил Березин.

Он также добавил, что льготная ипотека показала, насколько «хорошо поддержали строительную отрасль».

«В целом строительный рынок будет хорошо работать… Самое главное, чтобы она (льготная ипотека. — RT) была не короткой, а была длинной, как это прогнозируется сейчас — с 2021 по 2024 год, а в последующем мы посмотрим. Да и вообще, хочу сказать, что льготная ипотека как раз и должна остаться такой. Это тот процент, который оптимален и приемлем для наших граждан», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов России предложило распространить льготную программу «Семейная ипотека под 6% годовых» на строительство частных домов.