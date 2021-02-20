Прокуратура начала проверки после обрушения в Норильске

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Прокуратура после обрушения в цеху Норильской обогатительной фабрики организовала проверки местных отделений Ростехнадзора и трудовой инспекции.
Прокуратура начала проверки после обрушения в Норильске
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на прокурора Красноярского края Романа Тютюника.

«Аппаратом прокуратуры края проводятся проверки в самом Ростехнадзоре, Госинспекции труда на предмет того, какие ими контрольные мероприятия были выполнены либо недовыполнены, для того чтобы сделать выводы о наличии либо отсутствии нарушений, и при необходимости нами будут приняты все меры прокурорского реагирования», — заявил он.

Ранее сообщалось, что после обрушения на Норильской обогатительной фабрике из-под завалов извлечены четыре человека, один из них скончался. Продолжаются поиски ещё двух работников.

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ.

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