Прокуратура начала проверки после обрушения в Норильске

Прокуратура после обрушения в цеху Норильской обогатительной фабрики организовала проверки местных отделений Ростехнадзора и трудовой инспекции.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на прокурора Красноярского края Романа Тютюника.

«Аппаратом прокуратуры края проводятся проверки в самом Ростехнадзоре, Госинспекции труда на предмет того, какие ими контрольные мероприятия были выполнены либо недовыполнены, для того чтобы сделать выводы о наличии либо отсутствии нарушений, и при необходимости нами будут приняты все меры прокурорского реагирования», — заявил он.

Ранее сообщалось, что после обрушения на Норильской обогатительной фабрике из-под завалов извлечены четыре человека, один из них скончался. Продолжаются поиски ещё двух работников.

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ.