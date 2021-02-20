Врач рассказала о способах борьбы со стрессом

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова объяснила, почему вредно заедать стресс, и рассказала о продуктивных способах снижения тревожности.

В эфире радиостанции Sputnik она пояснила, что пища действительно может помочь в борьбе с тревожностью, но это будет иметь неприятные последствия.

«Заедание стресса — это нарушение пищевого поведения, поскольку мы пытаемся компенсировать стрессовые ситуации едой. Даже если вы заедаете полезной едой, то это всё равно плохо», — считает эксперт.

Вместо заедания стресса врач рекомендует его запивать. Зухра Павлова считает, что обычная вода — самый эффективный способ побороть стресс.

«Когда мы запиваем стресс, то мы разрываем логическую цепь, когда мозг в стрессовой ситуации стимулирует надпочечники для выработки гормона стресса, то есть кортизола. Когда мы пьём воду, эта связь прекращается и гормоны не вырабатываются», — объяснила врач-эндокринолог.

Она также подчеркнула, что физическая активность также помогает в борьбе со стрессом.

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