«Рособоронэкспорт» может предложить Су-57Э стратегическим партнёрам

Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил о готовности компании предложить новейший истребитель пятого поколения Су-57Э стратегическим партнёрам России.

Об этом Михеев заявил накануне открытия оружейной выставки IDEX-2021.

По его словам, ведутся предварительные консультации с отдельными странами по поставкам Су-57Э.

«Рособоронэкспорт» готов предложить Су-57Э стратегическим партнёрам России в случае их заинтересованности», — цитирует его РИА Новости.

В мае 2020 года вице-премьер России Юрий Борисов отметил, что Су-57 в ходе испытаний подтвердил почти все тактико-технические требования.

Он также заявил, что установочную партию Су-57 передадут в российские войска в 2020 году.