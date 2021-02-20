«Рособоронэкспорт» может предложить Су-57Э стратегическим партнёрам

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Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил о готовности компании предложить новейший истребитель пятого поколения Су-57Э стратегическим партнёрам России.
«Рособоронэкспорт» может предложить Су-57Э стратегическим партнёрам
  • © ОАК

Об этом Михеев заявил накануне открытия оружейной выставки IDEX-2021.

По его словам, ведутся предварительные консультации с отдельными странами по поставкам Су-57Э.

«Рособоронэкспорт» готов предложить Су-57Э стратегическим партнёрам России в случае их заинтересованности», — цитирует его РИА Новости.

В мае 2020 года вице-премьер России Юрий Борисов отметил, что Су-57 в ходе испытаний подтвердил почти все тактико-технические требования.

Он также заявил, что установочную партию Су-57 передадут в российские войска в 2020 году.

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