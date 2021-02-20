«Рособоронэкспорт» может предложить Су-57Э стратегическим партнёрам
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Об этом Михеев заявил накануне открытия оружейной выставки IDEX-2021.
По его словам, ведутся предварительные консультации с отдельными странами по поставкам Су-57Э.
«Рособоронэкспорт» готов предложить Су-57Э стратегическим партнёрам России в случае их заинтересованности», — цитирует его РИА Новости.
В мае 2020 года вице-премьер России Юрий Борисов отметил, что Су-57 в ходе испытаний подтвердил почти все тактико-технические требования.
Он также заявил, что установочную партию Су-57 передадут в российские войска в 2020 году.