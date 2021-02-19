Экономист оценил ситуацию с ценами на продукты питания в России

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Старший эксперт Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, экономист Сергей Жаворонков оценил ситуацию с ценами на продукты питания в России.
Экономист оценил ситуацию с ценами на продукты питания в России
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Часть продуктов обладают ярко выраженной сезонностью. Это касается того же зерна, фруктов, овощей. Причём если говорим об овощах, фруктах, там цены могут в разы меняться», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, странно ожидать, что зимой томаты будут стоить столько же, сколько и летом.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами.

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