Экономист оценил ситуацию с ценами на продукты питания в России

Старший эксперт Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, экономист Сергей Жаворонков оценил ситуацию с ценами на продукты питания в России.

«Часть продуктов обладают ярко выраженной сезонностью. Это касается того же зерна, фруктов, овощей. Причём если говорим об овощах, фруктах, там цены могут в разы меняться», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, странно ожидать, что зимой томаты будут стоить столько же, сколько и летом.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами.