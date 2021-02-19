В Ставропольском крае провели более 1,3 млн тестов на COVID-19

В Ставропольском крае провели более 1,3 млн тестов на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Как отметил глава региона, ежедневное количество проводимых исследований остаётся на максимальных отметках, что позволяет оперативно выявлять болезнь и своевременно пресекать распространение инфекции.

«Защитить здоровье помогает вакцинация. Но наряду с вакциной не менее важна профилактика коронавирусной инфекции. Соблюдайте рекомендации медиков и Роспотребнадзора и не подвергайте себя риску», — сказал Владимиров.

Ранее глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил перспективы создания вакцины от всех вариантов коронавируса.