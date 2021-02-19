В Ставропольском крае провели более 1,3 млн тестов на COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.
Как отметил глава региона, ежедневное количество проводимых исследований остаётся на максимальных отметках, что позволяет оперативно выявлять болезнь и своевременно пресекать распространение инфекции.
«Защитить здоровье помогает вакцинация. Но наряду с вакциной не менее важна профилактика коронавирусной инфекции. Соблюдайте рекомендации медиков и Роспотребнадзора и не подвергайте себя риску», — сказал Владимиров.
Ранее глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил перспективы создания вакцины от всех вариантов коронавируса.